بكواشف وسيارة إسعاف.. السعودية تتحرى هلال رمضان.. صور

بدأت لجان الترائي في مناطق المملكة العربية السعودية، في إجراءات الاستعدادات للترائي وتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث اتخذت مواقعها وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.









بدأ المرصد الفلكي بجامعة المجمعة بحوطة سدير عمله لرصد هلال شهر رمضان لهذا العام مع مشاركة الخدمات الطبية وكلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق تلك الإجراءات المتبعة للكشف عن مرض كورونا الجديد.





وكان مفتي الديار في مصر، شوقي علام، أعلن الأربعاء، أن غرة شهر رمضان سيكون يوم الجمعة الموافق 24 إبريل الجاري.





وقال علام في كلمة مصورة إن نتيجة الرؤية الشرعية بينت عدم ظهور هلال شهر رمضان ليلة الأربعاء، وبناء عليه فإن الجمعة سيكون أول أيام الشهر المبارك بالنسبة للمسلمين.









وهنأ مفتي مصر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة وشعوب الدول العربية والإسلامية ورؤساء وملوك وأمراء هذه الدول.





ودعا علام لأن يكون شهر رمضان بداية عهد جديد يعمه "الأمن والأمان والسلم والسلام" لشعوب الأمة العربية والإسلامية، على حد تعبيره.



