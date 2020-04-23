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تعليم

جامعة أسيوط: مد تخفيض العمالة وتحديد مواعيد العمل فى رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:10 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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قسم التعليم

اعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط  مد العمل بقراره السابق بشأن تخفيض العمالة وذلك لمدة أسبوعين آخرين ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وإعمالا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور طارق الجمال كذلك إلى أنه من المقرر أن تمتد ساعات العمل للعاملين بالإدارة من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ، والى عمال الجامعة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا وذلك فى كشوف ورقية لإجراء اعمال الصيانة اللازمة لأجهزة البصمة الإلكترونية.

وقدم خالص التهنئة إلى كافة أسرة الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل متمنيا أن يعيده على مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات .
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