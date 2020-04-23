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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد كبائن التعقيم بمدخل مدينة الخارجة

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:00 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد كبائن التعقيم بمدخل مدينة الخارجه
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منصور ابوالعلمين

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، كبائن التعقيم ببوابة الدخول بالمنيرة بمدينة الخارجة، والتي تم تركيبها ضمن 7 كبائن جرى توفيرها للمحافظة، بواقع 5 كبائن للأفراد و2 للسيارات لتعقيم القادمين إلى المحافظة.

أوضح الزملوط، أن الكبائن تحتوي على رشاشات مصممة للتعقيم الكامل للأفراد والسيارات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الزملوط بمنظومة التعقيم الجديدة موجها بتوزيعها على منافذ المحافظة ووضع آلية لتنظيم دخول السيارات خلال عملية التعقيم وتيسير الإجراءات لضمان عدم التكدس وتقليل وقت انتظار المواطنين، بالإضافة إلى تركيب كشافات إنارة بمدخل البوابة لتكثيف الإضاءة، وتخصيص مكان لانتظار شاحنات نقل البضائع لضمان السيولة المرورية وعدم التكدس ببوابة الدخول.

وتم اكتشاف الحالات المصابة بمستشفى الداخلة المركزى بعدما تم سحب عينات منها وإجراء مسح لهم وجاءت نتائج التحاليل .

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