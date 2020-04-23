30 سفينة إجمالي حركة التداول بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة تداول السفن اليوم /الخميس/ بلغت 30 سفينة.





وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 7 سفن حاويات ومغادرة سفينتين، في حين يوجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.





وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات، ويوجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .