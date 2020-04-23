AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صورة مع صلاح.. حارس ليفربول يهنئ المسلمين بشهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:02 م
أدريان ومحمد صلاح
أدريان ومحمد صلاح
Advertisements
محمد السعيد
هنأ الإسباني أدريان حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر أدريان صورتين له مع محمد صلاح وساديو ماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، وكتب: "هي أهم لحظة في العام بالنسبة لما يقرب من 2 مليار مسلم على مستوى العالم".

وتابع أدريان: "أنه شهر يتقرب فيه المسلمون أكثر إلى ربهم يصومون بالنهار ويحرصون على التواصل مع  العائلات والأصدقاء".

واختتم: رمضان سعيد على جميع الأصدقاء المسلمين".

يذكر أن الدوري الإنجليزي متوقف حاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 دقيقة.. سيطرة لـ ليفربول وغياب التهديد عن مرمى أتليتكو مدريد

فينالدوم يضرب أتليتكو مدريد بالهدف الأول.. فيديو

الشوط الأول.. فينالدوم يفك شفرة دفاعات أتليتكو مدريد ويتقدم لليفربول..فيديو

الصحف الإنجليزية تشيد بأداء أوبلاك وتصف أدريان بالمدمر

شيريهان تهنئ متابعيها وجمهورها بحلول شهر شعبان

إبراهيم فايق يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان

ترشيحاتنا

مع بدء إجراءات تخفيف الإغلاق.. إيطاليا تعتزم رفع الحظر عن إقامة الجنائز

بسبب نجم بيراميدز.. أول خطوات الإسماعيلي في أزمة الـ20 مليون جنيه

رئيس الوزراء يُصدر قرارا بإجازة السبت المقبل بمناسبة عيد تحرير سيناء

مفاجأة.. سد النهضة معرض للانهيار

رئيس الوزراء: حظر التجول الجزئي يبدأ من 9 مساء

تصريحات مهمة لرئيس الوزراء بشأن حظر التجول في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر كيرلي وإكسسوارت.. حنان مطاوع من أحدث ظهور في المطبخ.. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 معلومات عن جيجي حديد أغلى عارضة أزياء في العالم

قضى عقوبة مدتها 44 عاما.. كورونا يودي بحياة سجين قبل إطلاق سراحه بأيام