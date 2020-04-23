صورة مع صلاح.. حارس ليفربول يهنئ المسلمين بشهر رمضان





ونشر أدريان صورتين له مع محمد صلاح وساديو ماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، وكتب: "هي أهم لحظة في العام بالنسبة لما يقرب من 2 مليار مسلم على مستوى العالم".





وتابع أدريان: "أنه شهر يتقرب فيه المسلمون أكثر إلى ربهم يصومون بالنهار ويحرصون على التواصل مع العائلات والأصدقاء".





واختتم: رمضان سعيد على جميع الأصدقاء المسلمين".





يذكر أن الدوري الإنجليزي متوقف حاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

هنأ الإسباني أدريان حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.