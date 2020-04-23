حكايته هزت السوشيال ميديا.. كورونا يهاجم الدكتور ماجد طبيب كفر هلال | شاهد

" لم يتوان عن خدمة الكبير والصغير وفتح عيادته للجميع بل والذهاب الي المرضي في منازلهم في اى وقت واي مكان " .. الدكتور ماجد صابر ابن قرية كفر هلال بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية والذي اصابه فيروس كورونا اثناء عمله.





" محترم وخدم الجميع " هكذا وصف اهالي قرية كفر هلال ومركز بركة السبع طبيب القلب والباطنة واخصائي العناية المركزة بمستشفي بركة السبع المركزي عقب تاكد ايجايبه عينة تحاليله بفيروس كورونا .





توالت الدعوات علي موقع التواصل الاجتماعي الي الطبيب الانسان كما وصفه الاهالي بالشفاء والعوده الي اسرته سالما، حيث أكد اهالي قريته انهم يتمنون له الشفاء وسيتم تنظيم استقبال كبير عقب شفاءه وعودته الي القرية من مستشفي العزل.





" مؤمن بقضاء الله وقدره وعلي يقين يوقوف الله بجانبي نسالكم الدعاء " .. هكذا اعلن طبيب المنوفية عن اصابته بفيروس كورونا بعد ثبوت ايجايبه تحليل العينات علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وسط دعوات الشفاء له.





فيما ناشد مدير الادارة الصحية ببركه السبع كل من يشعر بأي اعراض من اهل قرية الطبيب المصاب كفر هلال ان يتصل بالرقم 01050411198 بإمام سويلم لعمل اللازم فورا، مطالبا اي شخص تعامل مع عياده الدكتور ماجد أن يلزم منزله وعزل منزلي 14 يوما حتي يتاكد من خلوه من الفيروس.





" ضريبة الشغل الحمد لله احنا راضيين " هكذا اعلنت زوجه الطبيب المصاب الدكتورة منال غنيم طبيبة الجلدية والتي وصفها الاهالي بانها لم تختلف عن زوجها في خدمة الجميع وتقديم المساعدة للحالات البسيطة، اصابه زوجها بفيروس كورونا داعيه الجميع بالدعاء له بالشفاء.





فيما توجهت فرق التطهير والتعقيم الي مستشفي بركة السبع المركزى محل عمل الطبيب المصاب لبدء التطهير والرش طبقا للاجراءات الاحترازية.





وأكد مصدر بصحة المنوفية انه سيتم تطهير منزل الطبيب المصاب ومتابعة اسرته والمخالطين له ومرضي عيادته حيث طالبوا اي مخالط يظهر عليه ايه اعراض يتوجه الي مستشفي الحميات.