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محافظات

تعقيم الوحدات الصحية ومستشفي باريس لمنع تفشي كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:05 م
تعقيم الوحدات الصحية
تعقيم الوحدات الصحية ومستشفي باريس لمنع تفشي كورونا
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منصور ابوالعلمين

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال التطهير والتعقيم بعدد من الوحدات الصحية بقرى المركز وكذلك تعقيم وتطهير شامل لمستشفى باريس المركزي.

أكد كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، أنه جرى دعم الوحدات المحلية للقري التابعة للمركز بمحركات رش ومواد تطهير وتعقيم لرش منازل ومنشئات عامة وخدمية بها.

أضاف كمال، أنه جرى تعقيم الوحدات الصحية بكل من قرى (جده – بغداد – المكس – القصر – الاربعين – الثمانين ) مضيفا بان المركز مستمر في أعمال التعقيم والتطهير وانه قد تم وضع خطة عمل شاملة للرش الوقائي والتطهير للمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية، وكذلك القرى والشوارع الفرعية للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد 19 )، من خلال المتخصصين في أعمال الرش الوقائي بالتعاون ما بين الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية والقطاع الزراعي بالمركز.

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