بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها

تصدرت الفنانة مي عمر مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من نشر زوجها المخرج محمد سامي صورا لابنتيهما من الحجر الصحي في منزلهما.





وتتميز مي عمر في إطلالتها بالظهور الناعم الأنثوي الذي يكشف عن جمالها، فهي تميل إلى ارتداء الفساتين التي تضفى عليها نوعا من الأنوثة والجرأة.





كما تحرص مي عمر على الظهور بشكل جمالي مختلف في كل إطلالة لها، فهي من الفنانات اللاتي يحرصن على وضع اللمسات الجمالية المميزة في الماكياج.





كما أنها تظهر بترك شعرها الأسود أو البني مسندلا بطريقة جذابة في كل مره، وتعتمد على الإختلاف.





وتفضل مي عمر ارتداء النظارات الشمسية على أحدث صيحات الموضة.



