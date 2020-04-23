AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:33 م
مي عمر وزوجها
مي عمر وزوجها
Advertisements
حياة عبد العزيز
تصدرت الفنانة مي عمر مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من نشر زوجها المخرج محمد سامي صورا لابنتيهما من الحجر الصحي في منزلهما.

وتتميز مي عمر في إطلالتها بالظهور الناعم الأنثوي الذي يكشف عن جمالها، فهي تميل إلى ارتداء الفساتين التي تضفى عليها نوعا من الأنوثة والجرأة.

كما تحرص مي عمر على الظهور بشكل جمالي مختلف في كل إطلالة لها، فهي من الفنانات اللاتي يحرصن على وضع اللمسات الجمالية المميزة في الماكياج.

كما أنها تظهر بترك شعرها الأسود أو البني مسندلا بطريقة جذابة في كل مره، وتعتمد على الإختلاف.

وتفضل مي عمر ارتداء النظارات الشمسية على أحدث صيحات الموضة.

وإليكم 10 صور جريئة للفنانة مي عمر برفقة زوجها ..
بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها
بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها
بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها
بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها
بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها
بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها
بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها
بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها
بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها
بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريئة ومبهجة .. 10 إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج بعد تصدرها التريند

بعد تصدرها التريند .. شاهد أناقة فساتين أنغام فى الحفلات

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين تبرز أنوثة ريهام حجاج.. شاهد

جرأة وأناقة.. 20 صورة تكشف إطلالات صبا مبارك فى عيد ميلادها

أغلبها فوق الركبة.. 10 فساتين لـ صبا مبارك فى عيد ميلادها الـ44

جريئة ومثيرة.. 5 صور تبرز جمال وأنوثة هيفاء وهبي فى شهر أبريل

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة رياض القصبجي.. قصة غدر إسماعيل ياسين بـ الشاويش عطية

رئيس الوزراء: الحكومة تدرس عودة الحياة لطبيعتها خلال مدى زمن محدد

مدبولى: القدرة الإلهية تتدخل للتخفيف من حدة انتشار كورونا في مصر..فيديو

شاهد.. مجموعة القرارات التى أتخذتها الحكومة خلال شهر رمضان

مجلس الوزراء: الحياة ستعود لطبيعتها مرة أخرى بحلول عيد الفطر.. فيديو

مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان من 9 مساء وحتى 6 صباحا ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للأدوية.. مشروب رمضاني صحي لمرضى ضغط الدم المنخفض

بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها

بعد هروبها من دار مسنين.. سيدة تسعينية تلقي حتفها بسبب فيروس كورونا