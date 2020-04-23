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أخبار العالم

مع بداية رمضان.. الإمارات تتخذ قرارات جديدة بشأن مكافحة كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:05 م
الإمارات تتخذ قرارات
الإمارات تتخذ قرارات بشأن الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني المتخذ ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك مع بدء شهر رمضان الكريم.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن المواعيد ستبدأ من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباحًا.

وأوضحت أنه من المقرر الاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان في الإمارات عن بعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، اليوم بعد صلاة المغرب برئاسة سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة، لتحري رؤية الهلال والموافاة بما يثبت لديها.
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