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حوادث

الداخلية: ضبط 212 مخالفة للسرعات القانونية المقررة خلال 24 ساعة

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حيث استكملت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 963 مخالفة مرورية متنوعة.

وضمت المخالفات 212 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و73 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و6 دراجات نارية مخالفة، و9 مخالفات شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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