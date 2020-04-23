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أخبار العالم

هذه الدول العربية تتحرى هلال شهر رمضان اليوم

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:08 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تتحرى العديد من الدول العربية، على رأسها السعودية والإمارات وسوريا والأردن والجزائر، هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم، والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وقيام من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، بإبلاغ أقرب محكمة شرعية.

وأعلنت الإمارات والجزائر عن تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب، فيما أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق ترقب رؤية هلال رمضان يوم الخميس.

وكانت دول عربية مثل مصر والعراق ولبنان والبحرين، قد أعلنت أمس الأربعاء، أن اليوم الخميس هو آخر يوم من شهر شعبان، وأن الجمعة مطلع رمضان.

ويصادف شهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.

وكان مفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أعلن يوم الجمعة الماضي أن صلاة التراويح وعيد الفطر ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.

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