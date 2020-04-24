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الدقهلية تستعد لشهر رمضان .. المحافظ: توفر جميع أنواع السلع بمنافذ التوزيع المنتشرة بتخفيضات 20% .. وإحكام الرقابة وحملات التفتيش على الأسواق

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:01 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار المحافظ
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همت الحسينى
محافظ الدقهلية:
ضرورة توافر هذه السلع بالأسعار المخفضة
معارض نطاق المحافظة بأسعار مخفضة تصل لـ ٢٠%
 توفير ٢٢ سلعة تموينية بارصدة كافية للمواطنين

 اتخذت محافظة الدقهلية العديد من الإجراءات استعدادا لاستقبال الشهر الكريم  وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأهمية توافر السلع الغذائية والتموينية و الرمضانية للمواطنين فى محافظات مصر استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وكلف  الدكتور أيمن مختار المحافظ، السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالمحافظة بتنفيذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لتوفر جميع انواع السلع بمنافذ التوزيع المنتشرة بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات العاملة فى هذا المجال تتبعها منافذ لتوزيع السلع الغذائية، وأكد المحافظ على ضرورة توافر هذه السلع بالأسعار المخفضة.

كما أشار المحافظ إلى أنه بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين تقرر إقامة معارض داخل السلاسل التجارية بنطاق المحافظة بأسعار مخفضة تصل لنسبة ٢٠% تيسيرا على المواطنين.

وفى ذات السياق أوضح وكيل وزارة التموين أن منافذ السلع الغذائية المشار إليها سيتم من خلالها عرض المواد الغذائية مثل البقوليات ومواد البقالة والخضروات والفاكهة ، بالإضافة إلى اللحوم والدجاج والأسماك الطازجة وذلك بالتعاون مع جمعيات مواطنين ضد الغلاء وتحيا مصر المنافذ امان ، ويتم عرض السلع بأسعار مخفضة.

 وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم توفير ٢٢ سلعة تموينية بارصدة كافية للمواطنين على البطاقة التموينية خلال شهر رمضان ، بالإضافة إلى أنه تم توفير المواد البترولية من البنزين والسولار والغاز وتوفير المعروض منها  بالأسعار الرسمية.

 وقد وجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لضرورة احكام الرقابة وحملات التفتيش  على المحلات وأماكن بيع السلع والمخابز بأنحاء المحافظة والتصدي بكل الحزم لكافة أشكال المخالفات وتجريمها  باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين تطبيقا للقانون وتحقيقا لرضا المواطنين.
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