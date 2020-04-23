زيادة خدمة التجزئة خلال شهر رمضان بالإمارات.. تفاصيل

أشادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بجهود قطاع تجارة التجزئة في الإمارة لحماية المجتمع وخدمة العملاء في منازلهم من خلال الطلبات عبر الإنترنت والتوصيل المجاني وإطلاق مبادرات تجسد معاني وقيم شهر رمضان المبارك .





وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - إحدى المؤسسات التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ندرك جميعا بأن شهر رمضان سيكون مختلفا هذا العام حيث يبحث أبناء المجتمع عن طرق جديدة لقضاء المزيد من الأوقات مع أحبائهم في ظل قوانين التباعد الاجتماعي والتزام المنازل.





لكن هذا لا يعني أن روح العطاء والتكاتف ستغيب هذا العام خلال الشهر الفضيل .. فنحن نشهد الآن أعلى مستويات التماسك و التعاضد بين أفراد المجتمع من خلال إطلاق الكثير من المبادرات المميزة خلال الأسابيع الماضية حيث فتحت الظروف الراعهنة الكثير من الأبواب والفرص لفعل الخير وتقديم العون للآخرين وأكدت أهمية مساهمة المؤسسات وأفراد المجتمع في دعم جهود دولة الإمارات للحفاظ على صحة أفراد المجتمع.





وفي هذا الاطار تم إطلاق عدة مبادرات متنوعة منها منصة جديدة عبر الإنترنت "Manasah.com" لدعم الحرفيين المحليين والشركات الصغيرة في الإمارات خلال شهر رمضان المبارك حيث ستقدم هذه المنصة سوقا رقميا للحصول على الملابس والمأكولات والمشغولات الحرفية والمجوهرات المصنوعة يدويا .





وساهم في إطلاق "Manasah.com" كل من موانئ دبي العالمية ودائرة التنمية الإقتصادية ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.. فيما يمكن للبائعين التسجيل مجانا على الموقع الإلكتروني ولن يتم فرض رسوم على المتسوقين ويتميز بخدمة التوصيل للعملاء.





وتهدف هذه المنصة الجديدة إلى توفير الدعم للشركات الصغيرة خلال هذه الظروف الاستثنائية، ومنح المحلات التجارية القدرة على متابعة أعمالها عن طريق الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك.





ويشهد هذا العام تواجد الكثير من المحلات التجارية عبر الإنترنت حيث تقوم العديد من العلامات التجارية بالتفاعل مع عملائها عبر الانترنت حفاظا على سلامتهم وتماشيا مع روح العطاء خلال الشهر الفضيل، كما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة عبر العديد من المواقع الإلكترونية، من منصات التسوّق الإلكترونية في الدولة للحصول على الأزياء والملابس ومستحضرات التجميل وكافة المستلزمات الأخرى .