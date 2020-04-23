عادل عيد صقر: ليس لنا علاقة بـ الشركة المغلقة بقرار "السياحة"

قال عادل عيد صقر مدير عام شركة فاميلي تورز للسياحة إنه لا يوجد للشركة علاقة باحدى الشركات التى تعمل بنفس الاسم المغلقة اداريا وفقا لقرار وزارة السياحة والآثار رقم 452 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية.





أكد عادل فى تصريح لـ«صدى البلد» أن مقر شركته يقع فى محافظة الاسكندرية بينما الاخرى تقع فى محافظة الشرقية مؤكدا أننا ليس لنا علاقه نهائيا للكيان غير الشرعى والمحرر ضده محاضر بشرطه السياحه ابو حماد شرقيه لغلق المنتحل لاسم شركتنا.



