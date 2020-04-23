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أخبار البلد

عادل عيد صقر: ليس لنا علاقة بـ الشركة المغلقة بقرار "السياحة"

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:41 م
عادل عيد صقر
عادل عيد صقر
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محمد الاسكندرانى
قال عادل عيد صقر مدير عام شركة فاميلي تورز للسياحة إنه لا يوجد للشركة علاقة باحدى الشركات التى تعمل بنفس الاسم المغلقة اداريا وفقا لقرار وزارة السياحة والآثار رقم 452 لسنة 2020  المنشور بالجريدة الرسمية. 

أكد عادل فى تصريح لـ«صدى البلد» أن مقر شركته يقع فى محافظة الاسكندرية بينما الاخرى تقع فى محافظة الشرقية مؤكدا أننا ليس لنا علاقه نهائيا للكيان غير الشرعى والمحرر ضده محاضر بشرطه السياحه ابو حماد شرقيه لغلق المنتحل  لاسم شركتنا.

أوضح أن شركتنا مقرها بالإسكندرية من كبرى الشركات فى صناعه السياحه بالجمهورية وكيان كبير له عملاء محترمون تحمل ترخيص سياحه 769 ا منذ عام 1988 شركه مساهمه مصريه يرأس مجلس إدارتها إيهاب ابراهيم موسى.
عادل عيد صقر: ليس لنا علاقة بـ الشركة المغلقة بقرار "السياحة"
عادل عيد صقر: ليس لنا علاقة بـ الشركة المغلقة بقرار "السياحة"
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