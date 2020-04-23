مسؤول أمريكي: حوالي مليون مصاب بفيروس كورونا في نيويورك

قال مفوض الصحة في مدينة نيويورك، الدكتور أوكسيريس باربو، اليوم الخميس إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في نيويورك ليست سوى "قمة جبل الجليد" بحسب وصفه.





ونقلت قناة سي إن بي سي الأمريكية عن باربو قوله: "إن هناك ما يقرب من مليون شخص من السكان تعرضوا على الأرجح للإصابة بفيروس كورونا".





وأشارت القناة إلى أنه وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، فإن أكثر من 147000 شخص في مدينة نيويورك أثبتت اختباراتهم نتائج إيجابية لـفيروس كوورنا " Covid-19".





وتابع، أن مدينة نيويورك لا تزال تكافح من أجل تكثيف قدرتها على الاختبار على نطاق واسع لـفيروس كورونا، مما يعني زيادة سعة المختبر والحصول على الإمدادات اللازمة مثل مجموعات الاختبار والمسحات والكواشف ، وهي مواد كيميائية مطلوبة لمعالجة الاختبارات.





وأضاف باربو أن المدينة لا يزال يتعين عليها تحديد أولويات من يخضع للاختبار، ونريد حجز الفحوصات لأولئك الأفراد الذين يعانون من المرضٍ لدرجة تجعلهم ينتقلون إلى المستشفى مع ذلك ، لن يفاجئني إذا كان لدينا في هذه المرحلة من الوقت ما يقرب من مليون من سكان نيويورك الذين أصيبوا بفيروس كورونا.



