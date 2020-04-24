برلمانية تطالب بزيادة منافذ صرف منحة الـ 500 جنيه لهذا السبب

طالبت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة زيادة منافذ صرف منحة العمالة الغير منتظمة حول المحافظات لتغطية اكبر قدر من المناطق التى تحتاج اليها. وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إن أمر زيادة المنافذ لصرف المنحة أصبح ضرورى مع حلول شهر رمضان المبارك الذى ينتج عنه العديد من الالتزامات مع وجود فيروس كورونا المستجد، الذى دفع الجميع لجلوس فى المنازل للسيطرة على الفيروس والوقاية وضمان عدم انتشارة. وشدد النائبة على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول عدم الخروج من المنازل لصرف المنحة الا بعد أن استقبال رسالة نصيحة من الجهات المسؤلة لحماية المواطنين من التزاحم الذي ينتج عنه انتشار للوباء.

يأتى ذلك بعد أن أعلن مجلس الوزراء، أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس «كورونا»، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.



