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برلمان

برلمانية تطالب بزيادة منافذ صرف منحة الـ 500 جنيه لهذا السبب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:00 ص
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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حسن رضوان

طالبت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة زيادة منافذ صرف منحة العمالة الغير منتظمة حول المحافظات لتغطية اكبر قدر من المناطق التى تحتاج اليها.

 

وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إن أمر زيادة المنافذ لصرف المنحة أصبح ضرورى مع حلول شهر رمضان المبارك الذى ينتج عنه العديد من الالتزامات مع وجود فيروس كورونا المستجد، الذى دفع الجميع لجلوس فى المنازل للسيطرة على الفيروس والوقاية وضمان عدم انتشارة. 

وشدد النائبة على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول عدم الخروج من المنازل لصرف المنحة الا بعد أن استقبال رسالة نصيحة من الجهات المسؤلة لحماية المواطنين من التزاحم الذي ينتج عنه انتشار للوباء.

 

يأتى ذلك بعد أن أعلن مجلس الوزراء، أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس «كورونا»، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.

قررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتبارًا من 26 أبريل 2020 حتى 10 مايو 2020، بكل مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.

وتم التأكيد على اتباع الإجراءات نفسها التى تم تطبيقها فى المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلى إستلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومى، والرسالة المرسلة له.

وأوضحت اللجنة أن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحًا، وحتى 4 عصرًا خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسؤولى المحليات في تنظيم هذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتى أشاد بها الجميع.
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