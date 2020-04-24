برلمانية: السيسى يسعى للتعاون مع جميع دول العالم للقضاء على كورونا

أشادت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسى التى تجلت فى تقديم المساعدات ومد العون للجميع فى الخارج فضلا عن أجراء اتصالًا هاتفيًا مع كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا.





قالت "شاكر " لـ صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسلك طريق رائع مليئ بالعطاء والجهد من أجل القضاء نهائيًا على فيروس كورونا المستجد، لافتة الى أن هذا الوباء له تاثيرات سلبية على جميع الدول فهو وباء عالمى قادر على تحطيم أقوى أقتصاديات العالم ولذلك الرئيس السيسى يقوم بعملية تعزيز التعاون المشترك من اجل مواجهة هذا الفيروس من جه ومن جه اخرى التعاون فى المجالات الاخرى.





أشارت ايضا النائبة أن تبادل الخبرات بين مصر والدول العالمية يساهم فى اكتشاف علاج للفيروس فضلا عن السيطرة عليه.



