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برلمان

برلمانية: السيسى يسعى للتعاون مع جميع دول العالم للقضاء على كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:01 ص
إليزابيث شاكر عضو
إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
أشادت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسى التى تجلت فى تقديم المساعدات ومد العون للجميع فى الخارج فضلا عن أجراء اتصالًا هاتفيًا مع كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا.

قالت "شاكر " لـ صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسلك طريق رائع مليئ بالعطاء والجهد من أجل القضاء نهائيًا على فيروس كورونا المستجد، لافتة الى أن هذا الوباء له تاثيرات سلبية على جميع الدول فهو وباء عالمى قادر على تحطيم أقوى أقتصاديات العالم ولذلك الرئيس السيسى يقوم بعملية تعزيز التعاون المشترك من اجل مواجهة هذا الفيروس من جه ومن جه اخرى التعاون فى المجالات الاخرى.

أشارت ايضا النائبة أن تبادل الخبرات بين  مصر والدول العالمية يساهم فى اكتشاف علاج للفيروس فضلا عن السيطرة عليه.

يأتى ذلك بعد أن أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الصديقين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

كما شهد الاتصال كذلك مناقشة دعم أطر التعاون بين مصر ورومانيا في شتى المجالات، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري، فضلًا عن التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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