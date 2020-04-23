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حوادث

الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:50 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية : ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وامين مخزن
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ابراهيم مصطفى

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل يديره اربعة تجار اصحاب شركات للمستلزمات الطبية بمحافظات الشرقية، والقاهرة، والغربية، والمنيا، وأسيوط، وبالاشتراك مع أحد أمناء مخازن وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، وتخصصوا في الاستيلاء على الأجهزة الطبية الخاصة بوزارة الصحة والإتجار بها بالبيع بعد اختلاسها بمعرفة امين المخزن من عُهدته. 


اسفرت تحريات الهيئة عن عزم المتهمين بيع جهاز للتنفس الصناعي ماركة "دراجر"، لأحد المواطنين الراغبين بالتبرع به لصالح مستشفى حميات الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأن الجهاز المشار إليه من ذات الأجهزة التي سبق توريدها لوزارة الصحة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم متلبسين بالواقعة وبحوزتهم الجهاز المشار اليه، واستكمالًا للإجراءات تم تفتيش وحدتان سكنيتان بأحد العقارات بمحافظة أسيوط يستخدمها أفراد التشكيل كمخازن لإخفاء جرائمهم، حيث عُثر على كميات من الأجهزة المختلسة تم صرفها من مخازن وزارة الصحة منها أجهزة رسم قلب، وأشعة، وتحاليل طبية، وحضانات للأطفال المُبتسرين، وعدد من المستلزمات الطبية الأخرى الخاصة بوحدات العناية المركزة، وجارى حصر قيمتها، وبعرض المتهمين على النيابات المختصة أمرت بحبسهم واستكمال التحقيقات.

الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي
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