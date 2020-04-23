تنفيذ 30 ألف شقة لمحدودى الدخل بأكتوبر الجديدة.. اعرف المساحات والتفاصيل

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لخطة العام المالى الجديد 2020 - 2021 للجهاز.





وأوضح رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن من بين أهم المشروعات التى سنعمل على تنفيذها هو وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالمدينة، والتى تعد من أكبر المدن التى تشهد عدد وحدات للمشروع.





وأضاف النجار، أن العام المالى الجديد سيشهد تنفيذ 30 ألف شقة بالمشروع، وذلك بخلاف استكمال المراحل الحالية من 42 ألف وحدة ضمن نفس المشروع، جميعها بمساحة 90 متر مربع.





وتابع، أنه سيتم كذلك لأول مرة بالمدينة تنفيذ 26 عمارة بعدد 624 وحدة سكنية ضمن المشروع بمساحة 75 مترا مربعا، وسيتم تخصيصها لحاجزى الإعلان العاشر للمشروع والذي تقدم نحو 7% منهم بطلب الحصول على وحدات بالنموذج الأصغر 75 مترا بدلا من النموذج المعتاد 90 مترا.