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برلمان

برلمانى: تواصل الرئيس مع جمهورية رومانيا يسهم بزيادة المنفعة للبلدين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:07 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
قال سمير البطيخى عضو  لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تمتلك علاقات قوية وطيبة مع جميع دول العالم والرئيس محل احترام وتقدير من جميع قادة الدول، وبعد إرسال دعم مصرى للدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا أًصبح الأمر أكثر وضوحا للجميع.

وأكد "البطيخى " لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسى يسعى جاهدًا لزيادة حجم التبادل التجارى مع جميع دول العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وزيادة المنفعة لمصر والبلاد المتعاونة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جمهورية رومانيا متقدمة فى مجالات الصناعة وبالأخص صناعة وسائل النقل والزراعة وغيرها، وتواصل الرئيس اليوم مع رئيس جمهورية رومانيا يؤكد التبادل والتعاون التجارى والصناعى فى جميع المجالات وبالاخص القضاء على فيروس كورونا.

يأتى ذلك بعد أن أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الصديقين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

كما شهد الاتصال كذلك مناقشة دعم أطر التعاون بين مصر ورومانيا في شتى المجالات، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري، فضلًا عن التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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