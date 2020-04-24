برلمانى: تواصل الرئيس مع جمهورية رومانيا يسهم بزيادة المنفعة للبلدين

قال سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تمتلك علاقات قوية وطيبة مع جميع دول العالم والرئيس محل احترام وتقدير من جميع قادة الدول، وبعد إرسال دعم مصرى للدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا أًصبح الأمر أكثر وضوحا للجميع.





وأكد "البطيخى " لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسى يسعى جاهدًا لزيادة حجم التبادل التجارى مع جميع دول العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وزيادة المنفعة لمصر والبلاد المتعاونة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جمهورية رومانيا متقدمة فى مجالات الصناعة وبالأخص صناعة وسائل النقل والزراعة وغيرها، وتواصل الرئيس اليوم مع رئيس جمهورية رومانيا يؤكد التبادل والتعاون التجارى والصناعى فى جميع المجالات وبالاخص القضاء على فيروس كورونا.





يأتى ذلك بعد أن أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا.