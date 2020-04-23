رئيس الاتحاد التونسي يعلن موعد عودة الدوري

كشف وديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم عن موقف الموسم الكروي في تونس عقب توقفه خلال الفترة الحالية نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد وأكد انه من الصعب الغاء الدوري.





وأضاف الجرىء في تصريحات لـ صحيفة " foot24 " أن الخسائر المادية ستكون فادحه في حال تم الغاء الموسم الكروي التي قد تصل لـ 60 مليون دينار في العام





وتابع أن هناك اكثر من 50 الف شخص يعملون في المجال الرياضي والذين سيتاثرون كثيرا في حال تم الغاء الموسم الكروي





وأكمل أن هناك مقترحا باستكمال بطولة الدوري عقب انتهاء شهر رمضان الكريم.





وتابع أن قرار استئناف الدوري التونسي لابد ان يصدر من الحكومه التونسية مشددا انه لن يسمح بدخول اكثر من 8 من مسؤولي الفريق في المباريات



