نشرة المرأة والصحة.. حالات تمنع المرأة من الصيام.. طبيب يكشف 10 حقائق عن كورونا.. التدخين يصيبك بـ 102 فيروس.. ونصائح لمرضى السكر فى رمضان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي

















أكد الدكتور هاني أبو النجا أخصائي التغذية العلاجية أن العديد من الأكلات الصحية تقوي جهاز المناعة لكنها لا تتداخل ضمن علاج فيروس كورونا .









وأوضح أبو النجا في تصريحات لـ صدى البلد أن من ضمن الأطعمة والمشروبات التي تقوي المناعة ويحتاجها الجسم يوميا هي الشاي الأخضر والألياف والخضراوات الورقية والبصل والثوم والبهارات والأسماك، فهي مجرد وسائل لتقوية مناعة الجسم كي يواجه أي عدوى لكنها بالطبع لن تقتل فيروس كورونا بالسهولة التي يتخيلها البعض





















كما أكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، على ضرورة اتباع بعض النصائح الصحية لـ مرضى السكر ومتابعة مع الطبيب المعالج لتحديد مدى قدرته على الصيام حفاظا على صحته وعدم الشعور بالتعب او الدخول في غيبوبة سكر.









وتابع الدالي أن يجب على مرضى السكر تحديد مع الطبيب المعالج مواعيد العلاج وحقن الانسولين بما يتوافق مع وجبتي السحور والإفطار.









وأضاف أن يجب توخي الحذر لـ مرضى السكر بشكل يومي خلال الصيام والانتباه إلى الأعراض الطارئة مثل الصداع والدوخة.













يعد الصيام المتقطع مفيدًا للغاية لصحة المرء.. إليك الطريقة التي يمكن أن يساعد بها الصيام المتقطع على تحسين صحة المرء.. يقدمها موقع بولد سكاي.









وتقوم فكرة الصيام المتقطع على تناول طعامك على مدار 8 ساعات خلال اليوم وصوم 16 ساعه منضمنهم ساعات اليوم.









1. يساعد على فقدان الوزن









سيساعد الصيام قصير المدى على تحسين معدل التمثيل الغذائي في الجسم ويساعد أيضًا في زيادة عملية فقدان الوزن.









2. يسرع عملية التمثيل الغذائي ..





عندما تكون معدتك فارغة ، يكون لدى جسمك المزيد من الوقت لتنظيم الجهاز الهضمي وتعزيز حركات الأمعاء الصحية.













أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن صيام السيدة الحامل له بعض الضوابط والمحاذير التي تختلف من سيدة لأخرى وفقا لصحتها العامة، ووفقا لمرحلة الحمل لديها، وكذلك رأي الطبيب المتابع لحملها، ولكن في العموم تحتاج الحامل لسعرات حرارية وسوائل أكثر من الطبيعي وإذا ما سمح لها بالصيام سيتعين عليها تناول الكثير من السوائل والغذاء المناسب ليكفي جسمها وجنينها طيلة ساعات الصيام.









وشدد الدكتور أحمد عاصم على ضرورة تناول الحامل لكميات مناسبة من الأغذية التي تحتوي على الحديد والكالسيوم والمغنسيوم بالإضافة إلى البروتينات والنشويات والسوائل مع قدر قليل من الدهون والسكريات ومراعاة عدم التعرض للإرهاق الشديد، والجوع أو العطش الشديد، موضحا أن فترة الحمل الأنسب للصيام هي الأشهر الثلاثة الوسطى وأحيانا الأخيرة، بينما قد يمنع الصيام في الأشهر الثلاثة الاولى لأن الجنين في هذه الفترة يكون في طور التكوين.







