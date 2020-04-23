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أحمد عبد العزيز: العالم مع كورونا أقل تلوثا وثقب الأوزون أصبح أصغر

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:42 م
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن فيروس كورونا لا يفرق بين أحد ويحمل قيمة من المساواة بين البشر، حيث يصيب الغني والفقير والرجل والمرأة؛ موضحا أن فيروس كورونا له ايجابيات منها أن العالم أصبح أقل تلوثا لدرجة أن ثقب الأوزون أصبح أصغر مما كان عليه. 

وأضاف  عبدالعزيز خلال حلقة اليوم من برنامج «فنجان قهوة»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد مجدي»، : «بينما العالم كله ينادي بالتباعد الاجتماعي خوفا من كورونا، إلا أن هذه العزلة الاجتماعية والحجر المنزلي قربت الافراد في الأسر الي بعضهم».

وأشار عبدالعزيز، إلى أن أهم شئ في العمل الفني الجودة، وليس مرتبطا بعدد العاملين في فيلم أو مسلسل؛ لافتا إلى أن كل ما هو مصنوع بشكل جيد يسمي فن، مهما كان ما يقدم.

وأوضح عبدالعزيز، أنه لا غنى عن الجودة في الاعمال الفنية المقدمة سواء كانت في عصر كورونا أو لا؛ مشيرا الي أن صناعة السينما تحب التوسع والانتشار. 

وتطرق عبد العزيز، إلى مسلسل المال والبنون قائلا إنه من الأعمال الفنية الملحمية التي تركت أثرا في نفوس المصريين؛ لافتا إلى أنهم أثناء تصوير المسلسل كانوا يعتقدون ان العمل سوف ينجح ولكن ليس بهذا القدر. 
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