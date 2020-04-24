برلماني يناشد المواطنين بالالتزام في المنازل خلال شهر رمضان

ناشد النائب محسن أبو سمنة ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المواطنين بالإلتزام فى المنازل خلال شهر رمضان الكريم ، وان يتم تقليل الحركة فى الشارع أو أى تجمعات على قدر الإمكان إلا فى الضرورة القصوى.





وأشار أبو سمنة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نهار رمضان ستقل فيه حركة المواطنين فى الشارع ، ولذلك تم تقليل عدد ساعات حظر التجوال ساعة ، نظرا لزيادة الحركة بعد الإفطار.





وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أننا نتمنى ألا نصل إلى المرحلة الثالثة من الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أقل الدول الاخرى فى عدد الإصابات والوفيات.