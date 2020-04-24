برلماني يناشد المواطنين بالالتزام في المنازل خلال شهر رمضان

ناشد النائب محسن أبو سمنة ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المواطنين بالإلتزام فى المنازل خلال شهر رمضان الكريم ، وان يتم تقليل الحركة فى الشارع أو أى تجمعات على قدر الإمكان إلا فى الضرورة القصوى.
وأشار أبو سمنة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نهار رمضان ستقل فيه حركة المواطنين فى الشارع ، ولذلك تم تقليل عدد ساعات حظر التجوال ساعة ، نظرا لزيادة الحركة بعد الإفطار.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أننا نتمنى ألا نصل إلى المرحلة الثالثة من الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أقل الدول الاخرى فى عدد الإصابات والوفيات.
وكان قد اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.
وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء.
كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.
وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين كما هو سابقا لمدة اسبوعين ، وقال مصطفى مدبولي أنه ستبدأ عدد من الخدمات فى العمل تدريجيا اعتبارا من الاسبوع القادم مثل الشهر العقارى وسيتم الاعلان عن بقيه القطاعات التى يمكن اعادة العمل بها تدريجيا.
وحذر رئيس الحكومة أنه فى حالة تزايد أعداد المصابين بشكل كبير سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وهذا متوقف على سلوك المواطن
وهناك مراقبة أسبوعية وسيتم اتخاذ اجراءات بشكل أسبوعى على حسب المعطيات الموجودة، وأضاف قائلا : " نأمــل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر".