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رياضة

أهلي جدة السعودي يعلن حقيقة رحيل نجمه

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف محمد الحارثي، المدير التنفيذي لنادي أهلي جدة، حقيقة رحيل النجم البرازيلي جوزيف دي سوزا، متوسط ميدان الفريق الأول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وترددت أنباء قوبة، خلال اليومين الماضيين، عن تواصل دي سوزا، مع أندية تركية وبرازيلية، للرحيل عن الأهلي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال الحارثي في تصريحات تلفزيونية: "لم يصلنا أي شيء من اللاعب جوزيف دي سوزا أو وكيله، بخصوص رغبته في الرحيل نهاية الموسم".

وشدد المدير التفيذي، على أن احتياجات الفريق الفنية، هي التي ستحدد من سيبقى ومن سيرحل، من اللاعبين الأجانب. 

وفجر الحارثين مفاجأة من العيار الثقيل، بتلميحه إلى احتمالية تخفيض عدد الأجانب في دوري المحترفين، إلى 5 فقط، بعد نهاية جائحة "كورونا". 

وعن تخفيض الرواتب بنسبة 50%، بسبب توقف النشاط الرياضي، لفت إلى أنه تم إبلاغ جميع اللاعبين حول القرار، من خلال إيميلاتهم الرسمية، بحيثيات القرار، حيث أبدى الجميع تقبلهم للأمر.

ونفى محمد الحارثي، وجود أي أزمة مالية حاليًا، موضحًا أن عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي، تصدى للعديد من الإشكالات والقضايا المعلقة بخصوص هذا الأمر.
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