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اقتصاد

شقق ومرافق.. تفاصيل خطة جهاز العبور الجديدة في العام المالي الجديد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم

ينفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عدد متنوع من مشروعات الإسكان المختلفة خلال العام المالى 2020-2021، على رأسها 26 ألف شقة ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل "المليون وحدة" بعدد 1090 عمارة.

وتشمل الخطة تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية "مياه وصرف وكهرباء وغاز وتليفونات وطرق" وتنسيق الموقع والزراعة.


كما ينفذ الجهاز 3120 وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن مصر" بإجمالى عدد 130 عمارة ، وكذا ينفذ الجهاز المرافق السيادية لــــ415 قطعة أرض بمساحات متنوعة من 209 إلى 276 متر مربع، تطرح ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى "قطع أراضى ألافراد".

ويتم توصيل المرافق الرئيسية لــــ1103 قطعة أرض ضمن الإسكان الأكثر تميزا بمساحات تتجاوز 400 متر مربع وتصل إلى 1500 متر مربع، و520 قطعة أرض ضمن مشروع إسكان المصريين بالخارج "بيت الوطن".
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