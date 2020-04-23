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تعليم

دورات تدريبية عن بعد لأعضاء هيئة التدريس بـ جامعة جنوب الوادي

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:21 م
رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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يوسف رجب

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة عبر الفيديوكونفرانس برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، على إقامة الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية القدرات عن بُعد و إرسال المادة العلمية عن طريق منصة الجامعة.


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كما وافق المجلس على اعتماد برنامج قسم علم النفس لدرجة الليسانس في الفئات الخاصة برنامج مميز بمصروفات، ووافق المجلس على تعديل لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية التجارة.


ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراة لطالبين ومنح درجة الماجستير لـ15  طالبا من مختلف كليات الجامعة.


ووافق المجلس، على الاكتفاء بتقديم ورقة بحثية بالنسبة للطلاب المقيدين بدورات التربية العسكرية وذلك لطلاب الفرق النهائية أو الخريجين من العام الماضي ويتم استقبالها الكترونيا على موقع الجامعة.


ووافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من  الدكتورة ياسمين عادل مصطفي  بكلية الآداب و الدكتورة هبه بشرى شحاته مهني  بكلية التمريض والدكتورة جيهان عبد الناصر عبد الرحمن بكلية طب الفم والأسنان والطبيب عمرو محمد محمد بكلية الطب والدكتورة سميرة صالح محمد و الدكتورة روفيدة حسين أحمد بكلية التربية النوعية.

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