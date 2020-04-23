برلماني: تقليل ساعات حظر التجوال الجزئى فى شهر رمضان لصالح المواطن

أشاد النائب محسن أبو سمنة ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بقرارات الحكومة بشأن حظر التجوال الجزئى فى رمضان وقرار فتح المحلات ، مشيرا إلى أن كل هذه القرارات تأتى فى مصلحة المواطن والبلد.





وأكد أبو سمنة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تقليل ساعات حظر التجوال الجزئى فى شهر رمضان يعتبر فى صالح المواطن ، كما أن قرارات حظر التجوال الجزئى ليست عقاب للمواطن ولكنها فى صالحه للحفاظ على صحته وحمايته من انتشار فيروس كورونا.





كما أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن وضع مصر أفضل بكثير مقارنة بالدول الاخرى التى انتشر فيها فيروس كورونا ، ووصل عدد الإصابات والوفيات فيها إلى أعداد كبيرة جدا.





وكان قد اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.





وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء.

كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.

وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.





وقررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين كما هو سابقا لمدة اسبوعين ، وقال مصطفى مدبولي أنه ستبدأ عدد من الخدمات فى العمل تدريجيا اعتبارا من الاسبوع القادم مثل الشهر العقارى وسيتم الاعلان عن بقيه القطاعات التى يمكن اعادة العمل بها تدريجيا.

وحذر رئيس الحكومة أنه فى حالة تزايد أعداد المصابين بشكل كبير سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وهذا متوقف على سلوك المواطن

وهناك مراقبة أسبوعية وسيتم اتخاذ اجراءات بشكل أسبوعى على حسب المعطيات الموجودة، وأضاف قائلا : " نأمــل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر".