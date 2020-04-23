AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: تقليل ساعات حظر التجوال الجزئى فى شهر رمضان لصالح المواطن

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:45 م
حظر التجوال
حظر التجوال
Advertisements
معتز الخصوصى

أشاد النائب محسن أبو سمنة ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بقرارات الحكومة بشأن حظر التجوال الجزئى فى رمضان وقرار فتح المحلات ، مشيرا إلى أن كل هذه القرارات تأتى فى مصلحة المواطن والبلد.


وأكد أبو سمنة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تقليل ساعات حظر التجوال الجزئى فى شهر رمضان يعتبر فى صالح المواطن ، كما أن قرارات حظر التجوال الجزئى ليست عقاب للمواطن ولكنها فى صالحه للحفاظ على صحته وحمايته من انتشار فيروس كورونا.


كما أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن وضع مصر أفضل بكثير مقارنة بالدول الاخرى التى انتشر فيها فيروس كورونا ، ووصل عدد الإصابات والوفيات فيها إلى أعداد كبيرة جدا.


وكان قد اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.


وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء.

كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.

وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.  


وقررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين كما هو سابقا لمدة اسبوعين ، وقال مصطفى مدبولي أنه ستبدأ عدد من الخدمات فى العمل تدريجيا اعتبارا من الاسبوع القادم مثل الشهر العقارى وسيتم الاعلان عن بقيه القطاعات التى يمكن اعادة العمل بها تدريجيا.

وحذر رئيس الحكومة أنه فى حالة تزايد أعداد المصابين بشكل كبير سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وهذا متوقف على سلوك المواطن 

وهناك مراقبة أسبوعية وسيتم اتخاذ اجراءات بشكل أسبوعى على حسب المعطيات الموجودة، وأضاف قائلا : " نأمــل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار حظر جديد .. أحمد موسى يكشف معلومات مهمة .. فيديو

قررات حكومية جديدة لـ حظر التجول في رمضان

رئيس الوزراء: حظر التجول الجزئي يبدأ من 9 مساء

الحكومة: فتح المولات طوال الأسبوع والجمعة والسبت حتى 5 مساء

رئيس الوزراء: فتح جزئى للمحاكم بداية من الأسبوع القادم.. فيديو

مجلس الوزراء: الإعلان عن المواعيد النهائية لامتحانات الثانوية العامة منتصف رمضان

ترشيحاتنا

مفاجأة.. سد النهضة معرض للانهيار

شاهد.. مجموعة القرارات التى أتخذتها الحكومة خلال شهر رمضان

اغفروا تقصيري.. محمد العدل يتخلى عن رئاسة قناة الأهلي

الأردن يقرر خفض ساعات حظر التجوال ساعتين في رمضان

لماذا عبر القرآن عن الصيام بصيغة المؤنث السالم "أياما معدودات"؟.. الإفتاء ترد

سيدة مصابة بـ فيروس كورونا تدخل غيبوبة وتستيقظ على مفاجأة غير متوقعة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في جميع التخصصات .. إنطلاق برنامج استشارة على موقع صدى البلد

أب يواجه مفاجأة مزعجة بعد ترك هاتفه المحمول لطفلته عدة دقائق.. شاهد ما فعلته

بعد بشرى عودة الحياة لطبيعتها.. المواطن يساعد الحكومة في مواجهة كورونا بـ 10 طرق