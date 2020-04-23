أحمد عبد العزيز: عبد الله غيث تحامل على نفسه أثناء تصوير ذئاب الجبل

قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن مسلسل المال والبنون من الأعمال الفنية الملحمية التي تركت أثرا في نفوس المصريين؛ لافتا إلى أنهم اثناء تصوير المسلسل كانوا يعتقدون أن العمل سوف ينجح ولكن ليس بهذا القدر.





وأضاف عبدالعزيز خلال حلقة اليوم من برنامج «فنجان قهوة»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد مجدي»، أن العمل به العديد من المواهب سواء التمثيل أو التتر والكلمات والالحان والتأليف وغيرها من عوامل نحاج العمل الفني؛ مشيدا بدور الشاعر سيد حجاب والمطرب على الحجار وياسر عبد الرحمن في نجاح المسلسل.





وعن الفنان عبد الله غيث؛ قال أحمد عبد العزيز: « انا اول حاجة عملتها في التليفزيون كان مسلسل موسى بن نصير وكنت أجسد دوره في الشباب وكان عبد الله غيث هو الشخصية في تقدم السن؛ يعني انا وهو بيننا لقاءات كتيره».





وأوضح عبدالعزيز، ان الفنان عبد الله غيث اثنى على تجسيده الشخصية ومن وقتها العلاقة اصبحت جيدة بينهما؛ متحدثا عن لحظاته الاخيرة أثناء تصوير مسلسل ذئاب الجبل وكيف كان يتكتم على مرضه ويتحامل حتى يؤدي دوره في المسلسل.









وأكد عبد العزيز، أنه علم بحقيقة مرضه بعد وفاته؛ من احد المقربين منه؛ قائلا: «كأن عمله كان أهم من حياته».