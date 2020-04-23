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أخبار العالم

الكويت تعلن غدا الجمعة غرة شهر رمضان المبارك

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الكويتية، أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وذلك عقب ثبوت رؤية هلال شهر رمضان. 

وقالت السلطات الكويتية إن غدا الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك. 

وأعلنت الإمارات، اليوم الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن غدًا الجمعة أول أيام الشهر الكريم.


وكانت الإمارات قررت اليوم الخميس، تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني المتخذ ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك مع بدء شهر رمضان الكريم.


وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن المواعيد ستبدأ من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباحًا.
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