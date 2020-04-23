رئيس الوزراء يكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها .. ويؤكد: الحظر من 9 مساء حتى 6 صباحا

رئيس الوزراء :

- الحظر خلال شهر رمضان من 9 مساء حتى 6 صباحًا

- السماح للمحال والمراكز التجارية بالعمل طوال أيام الأسبوع

- عودة بعض الخدمات الحكومية الرئيسية

- الالتزام الشديد بتطبيق إجراءات حظر التحرك الجزئي









تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بالتهنئة للمحافظين، بحلول شهر رمضان المبارك، وتطرق إلى الترتيبات المتعلقة بحظر الحركة الجزئي خلال شهر رمضان، والتي أعلنها في تصريحاته اليوم.





وأعاد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أن الحظر خلال شهر رمضان سيبدأ في الساعة 9 مساء ويستمر حتى 6 صباحًا، كما سيتم السماح للمحال والمراكز التجارية التي كانت تُغلق أبوابها يومي الجمعة والسبت، بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، مع السماح للمطاعم بدخول العميل لشراء ما يطلبه، إلى جانب خدمة توصيل الطعام للمنازل، مع تطبيق الاجراءات اللازمة لتنظيم ذلك.





وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق مع وزيري الداخلية والعدل، على عودة بعض الخدمات الحكومية الرئيسية التي يحتاجها المواطن، المتوقفة منذ نحو شهر، وهي إعادة فتح مكاتب الشهر العقاري بدءًا من الأسبوع القادم لتقديم خدمات محددة، وعودة المحاكم للعمل فقط في جلسات إعلام الوراثة، تجنبًا لتعطيل مصالح العديد من الفئات.





وأضاف مدبولي أنه تم التوافق على البدء اعتبارًا من الأسبوع القادم في السماح لإدارات المرور بترخيص المركبات الجديدة، لحل مشكلة العربات الجديدة التي قام اصحابها بشرائها، ويحتاجون لإتمام إجراءاتها لاستخدامها.



