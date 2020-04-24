كورونا يضرب سوق الفوانيس بالقليوبية .. والتجار: الأسعار منخفضة ومحدش بيشتري.. صور

حالة من الركود شهدتها محلات بيع فوانيس شهر رمضان الكريم بمحافظة القليوبية حيث تسبب فيروس كورونا فى عزوف المواطنين على شراء الفوانيس لأطفالهم بسبب الغاء الاحتفالات وحظر التجوال الذي يبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء فضلا عن الخوف من انتشار العدوى.

وأكد عبدالمقصود محمود أحد الباعة أن عملية البيع والشراء أصبحت صعبة بسبب الظروف التى نمر بها بسبب فيروس كورونا قائلا" الكل خايف يشتري فوانيس لأطفاله خوفا من اى انتقال للعدوى او احتمال الاصابة بالفيروس".

واضاف عبدالمقصود ان يوجد اشكال عديدة من الفوانيس بأشكال وخامات مختلفة بس مافيش حد بيشترى مشيرا الى الإقبال إلى حد ما على الفوانيس الصاج الكبيرة التي يتم تعليقها في وسط الزينة بالشوارع اما فوانيس الاطفال واللعب فلايوجد اى اقبال عليها.

واشار محمد علام بائع الى ان جميع محلات الفوانيس بلا استثناء تشهد ركودا كبيرا بسبب فيروس كورونا المستجد على الرغم من انخفاض أسعارها بنسبة كبيرة عن الأعوام السابقة مشيرا الى ان بعض التجار يقومون بفتح محلاتهم ولا يبعون سوى فانوس او اثنين يوميا بسبب انتشار الفيروس والأجواء الصعبة التي نعيشها.

وقالت دعاء محمد إن الظروف الحالية جعلت الكثير من الأهالي يعزفون عن شراء الفوانيش كما أن أوقات الحظر وفتح أبواب المحال التجارية وبيع الفوانيس خفضت الإقبال مؤكدا اننا اصبح لدينا هاجس الشراء لأي ألعاب أو فوانيس بسبب كرونا مؤكدة ان هذه الأشياء تحتاج تعقيم خاصة أنها تكون في متناول الأطفال بشكل مباشر.

وأضاف حامد السيد أحد أصحاب محلات الفوانيس لم نستورد فوانيس جديدة هذا العام والشغل بايت من السنة اللى فاتت فى المخازن وما زال الركود يسيطر على عمليات البيع والشراء بسبب فيروس كرونا مشيرا إلى أن الاسعار انخفضت عن العام الماضى ورغم ذلك مفيش لا بيع ولا شراء بسبب الظروف الحالية.