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رياضة

وليد سليمان يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:16 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد بدران

هنأ وليد سليمان لاعب الأهلى جمهوره بمناسبة شهر رمضان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.


ونشر نجم النادى الأهلى صورة، وعلق عليها قائلًا: "رمضان كريم تقبل الله منكم  الصيام وصالح الأعمال".


وأعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مؤخرا عن تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين.


جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، ووليد سليمان لاعب الفريق، وبعد التنسيق الكامل مع  محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، التي جرت في إطار تقدير الأهلي لأبنائه، والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة.


جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

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