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محافظات

حملة مكبرة لمتابعة قرارات إغلاق المحلات وإزالة المخالفات بالدقهلية

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:17 م
حملة مكبرة لمتابعة
حملة مكبرة لمتابعة قرارات اغلاق المحلات وازالة المخالفات
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همت الحسينى
شنّت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية حملة مكبّرة لإزالة التعديات والإشغالات في الشوارع الرئيسية وشددت على غلق المنشأة فى المواعيد المحدده فى الخامسة مساء وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء.


وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية وبقيادة العميد وائل الشربينى، مدير إدارة المرافق، و المقدم محمد الطنطاوى والرائد فاروق حماد وكيلي الادارة وتمكنت من إزالة كل الإشغالات والمخالفات بنطاق مدينة المنصورة.


وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٦٧ محضرا متنوعا ومصادرة ٧٨٩٦ مضبوطة وإبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة.


كما تم فتح عدد من الشوارع الرئيسية وإزالة التعديات عن حرم الطريق.


يأتى ذلك فى إطار الخطة التى وضعها مدير أمن الدقهلية بهدف إعادة الانضباط لشوارع محافظة الدقهلية وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.
حملة مكبرة لمتابعة قرارات إغلاق المحلات وإزالة المخالفات بالدقهلية
حملة مكبرة لمتابعة قرارات إغلاق المحلات وإزالة المخالفات بالدقهلية
حملة مكبرة لمتابعة قرارات إغلاق المحلات وإزالة المخالفات بالدقهلية
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