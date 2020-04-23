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تعليم

أستاذ تربية ووراثة يكشف حقيقة إصابة الدواجن بفيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
‎قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس وأستاذ تربية ووراثة الدواجن ان الدواجن والخنازير لا يمكنها نقل فيروس كورونا وإيضا الإصابة بالفيروس.

‎وأضاف عميد الزراعة  خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم ثبوت عدم نقل العدوي الي الدواجن والخنازير من قبل معاهد بحثية مختلفة حول العالم لمعرفة ما إذا كان الفيروس التاجي، الذي كان يعتقد أنه نشأ من الخفافيش، يمكن أن يصيب الحيوانات الأخرى. 

‎وأكد جلال  أن  النتائج الأولية لمعهد فريدريش لوفرر Friedrich-Loeffler-Institute أن الدجاج والخنازير لا تتعرض للإصابة. في دراسات العدوى، وتم تلقيح الحيوانات عن طريق الأنف بالسارس SARS-CoV-2 لتقليد المسار الطبيعي للعدوى في البشر. 

‎وأوضح انه  تم فحص الحيوانات تحت الظروف التجريبية، لم يتم العثور على أي اعراض اصابة بفيروس سارس SARS-CoV-2 فى الدجاج والخنازير. ووفقًا للحالة الحالية للمعرفة، لا يتأثر الدجاج أو الخنازير بالفيروس وبالتالي لا يشكلون خطرًا محتملًا على صحة الإنسان.

ونوه أنه سيستغرق التقييم الكامل لجميع سلاسل الاختبار بعض الوقت ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية في بداية مايو.
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