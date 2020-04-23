AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تعلن تسجيل 115 وفاة جديدة بكورونا وإصابة 3116

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:11 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت تركيا، اليوم الخميس، تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما كشفت السلطات التركية عن تسجيل 3116 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 

وأوردت صحيفة أحوال التركية، ما تحدثت عنه وكالة رويترز حول كارثة منتظرة بتركيا تحت قيادة رئيسها رجب طيب أردوغان.

فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2009، ومن غير المرجح أن ينمو مرة أخرى حتى عام 2021 ، بسبب تخفيض الإنتاج حتى منتصف العام بسبب وباء كوفيد 19 ، وفقًا  لاستطلاع من رويترز.

ويقترب عدد الوفيات في تركيا من 2500 وفاة، لكن صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية تشكك في هذا الرقم، وتقول إن الحصيلة أكبر.

وبينما تشكك الصحيفة والبيانات الدولية في الأرقام الرسمية لحكومة أردوغان، يقترب عدد المصابين في تركيا من 100 ألف مصاب، وهو ما يجعلها في المركز السادس عالميًا في بؤر الوباء سواء من خلال المصابين أو أعداد الوفيات.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

380 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

زيادة كبيرة في عدد إصابات فيروس كورونا بتركيا

3 آلاف إصابة جديدة.. زيادة كبيرة في حصيلة ضحايا فيروس كورونا بتركيا

أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة.. قفزة في إصابات ووفيات فيروس كورونا بتركيا

ارتفاع كبير فى عدد وفيات تركيا بسبب كورونا.. اليوم

زلزال بقوة 4 درجات بمقياس ريختر يضرب تركيا

ترشيحاتنا

حكم تبييت النية في الصيام

الحكومة تكشف سبب إجراءات مواجهة كورونا خلال رمضان ..فيديو

بعد شائعات فتح المساجد وإقامة التراويح.. الأوقاف تصدر حزمة من المحاذير والتنبيهات بشأن المساجد في رمضان

رئيس الوزراء يُصدر قرارا بإجازة السبت المقبل بمناسبة عيد تحرير سيناء

رئيس الوزراء: فتح جزئى للمحاكم بداية من الأسبوع القادم.. فيديو

الزمالك يوضح حقيقة أزمة كارتيرون في عدم تجديد تعاقده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل إصابة 4 نمور و3 أسود بفيروس كورونا في حديقة حيوان بـ نيويورك

بالكمامة والجوانتي.. بوسي شلبي تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة سوداء