لا مجال للغش.. تعليم النواب تعلق على حديث الحكومة بشأن تحديد موعد الامتحانات

قالت ليلى أحمد أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن انعقاد امتحانات الثانوية العامة والسنوات الأخيرة من الجامعات بالإضافة إلى الامتحانات الأخرى الذى تحدث موعدها رئيس الحكومة سيتم مراعاة البعد الاجتماعى بها واتخاذ الإجراءات الاحتراذية بشأنها.





وأكدت "أحمد" لـ"صدى البلد"، أنه لا يمكن إلغاء الامتحانات واستبدالها بأبحاث فهذه سنوات مصيرية بخلاف سنوات النقل التى يمكن تعويضها، لافتة إلى أن هناك دولا كثيرة استأنفت العمل فى المدارس والامتحانات مع أخذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة جميع المعايير الصحية.





وأوضحت النائبة أنه مع قروب موعد تحديد انعقاد الامتحانات جميع الأجهزة المعنية ستقوم بشرح ورد على جميع التساؤلات وتوضيح الصورة جيدا للجميع.





ووجهت النائبة رسالة للطلاب الذين يبتكرون طرق ووسائل للغش فى الامتحانات قائلة: "مش هيبقي فى غش نهائي الرقابة إضعاف الرقابة العادية فجميع الجهات ستقوم بتسليط الأضواء على الامتحانات مثل الداخلية والصحة والتعليم لا مجال للغش".





وأكدت "ليلى أحمد" ، أن لجنة التعليم والبحث العلمى ستتابع مشهد الامتحانات لحظة بلحظة لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.



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يأتى ذلك بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لابد من وضع بعض الإجراءات الاحترازية التى بناءً عليها وعند تطبيقها بصورة واضحة وصارمة يمكن أن نعود مرة أخرى على الأقل فى قطاع السياحة الداخلية.

وأضاف أن قطاع السياحة الداخلية يعمل به ملايين البشر وسنحاول أن نعيد به عجلة العمل من جديد، مؤكدا أن كل ذلك يتوقف على الإجراءات والاشتراطات الموجودة.

وتابع: "تقديراتنا تتوقف على استمرارنا على المنوال الخاص بنا فى الأعداد وكيفية التعامل مع فيروس كورونا، وسيمكننا فى النصف الثانى من شهر رمضان الإعلان بصورة نهائية عن توقيتات أداء الامتحانات النهائية للثانوية العامة والدبلومات الفنية أو حتى السنوات النهائية من الكليات الجامعية".



