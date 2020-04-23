صحة البرلمان: قرارات الحكومة بشأن حظر التجوال إستكمال لإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا





أشاد النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بقرارات الحكومة بشأن حظر التجوال فى شهر رمضان وفتح المحال العامة والمولات يوميا حتى الخامسة مساءا ، مشيرا إلى أنها تصب فى إطار إستكمال الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا هذه الإجراءات جاءت فى ظل وجود تجمعات للمواطنين فى شهر رمضان ومن بعده أجازة العيد والتى يكون بها رغبة لدى المواطنين فى شراء كافة إحتياجاتهم.





وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن هذه الإجراءات أصبحت متبعه فى كل دول العالم لمواجهة جائحة كورونا ، حتى أصبحت ضوابط متبعة فى كل دولة لحماية مواطنيها من هذا الوباء العالمى.





كما أوضح أن عجلة الإنتاج لابد أن تدور ، وبالتالى فكان من الضرورى ان يستمر المواطنون فى أعمالهم من أجل الانفاق على بيوتهم.





وكان قد اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.