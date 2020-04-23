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برلمان

صحة البرلمان: قرارات الحكومة بشأن حظر التجوال إستكمال لإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:01 م
حظر التجوال
حظر التجوال
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معتز الخصوصى

أشاد النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بقرارات الحكومة بشأن حظر التجوال فى شهر رمضان وفتح المحال العامة والمولات يوميا حتى الخامسة مساءا ، مشيرا إلى أنها تصب فى إطار إستكمال الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا هذه الإجراءات جاءت فى ظل وجود تجمعات للمواطنين فى شهر رمضان ومن بعده أجازة العيد والتى يكون بها رغبة لدى المواطنين فى شراء كافة إحتياجاتهم.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن هذه الإجراءات أصبحت متبعه فى كل دول العالم لمواجهة جائحة كورونا ، حتى أصبحت ضوابط متبعة فى كل دولة لحماية مواطنيها من هذا الوباء العالمى.

كما أوضح أن عجلة الإنتاج لابد أن تدور ، وبالتالى فكان من الضرورى ان يستمر المواطنون فى أعمالهم من أجل الانفاق على بيوتهم.

وكان قد اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.

وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء.

كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.

وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.  

وقررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين كما هو سابقا لمدة اسبوعين ، وقال مصطفى مدبولي أنه ستبدأ عدد من الخدمات فى العمل تدريجيا اعتبارا من الاسبوع القادم مثل الشهر العقارى وسيتم الاعلان عن بقيه القطاعات التى يمكن اعادة العمل بها تدريجيا.

وحذر رئيس الحكومة أنه فى حالة تزايد أعداد المصابين بشكل كبير سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وهذا متوقف على سلوك المواطن 
وهناك مراقبة أسبوعية وسيتم اتخاذ اجراءات بشكل أسبوعى على حسب المعطيات الموجودة، وأضاف قائلا : " نأمــل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر".
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