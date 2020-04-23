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محافظات

محافظ الغربية يقرر إعفاء مدير مستشفى المنشاوي العام من منصبه

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:05 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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احمد علي
أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بإعفاء الدكتور متولي أحمد متولي أبو رية كبير أخصائيين للطب البشرى ومدير مستشفي المنشاوي العام من منصبه، وإحالته التحقيق.

جاء ذلك بناء علي عدة مخالفات أبرزها فيديو ظهر فيه وتسبب في سخط المواطنين عبر فيسبوك.

كما شدد محافظ الغربية علي ضرورة شمول القرار إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفة الشؤون القانونية.

وكان مدير مستشفي المنشاوي قد شغل منصب المسؤول الإداري عن مستشفي العزل بالمدينه الجامعيه للوقاية من أخطار كورونا.

وجدير بالذكر أن العزل الصحي بمستشفي كفرالزيات قد شمل ما يزيد على ١٥٠ حالة مصابة بعدوي وباء كورونا من أبناء محافظات الدلتا.
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