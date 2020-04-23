الصور الأولى لـ إنجى المقدم من كواليس لعبة النسيان قبل عرضه بساعات

كشفت الفنانة انجي المقدم عن الصور الاولى لها من داخل كواليس مسلسل "لعبة النسيان" ، وذلك قبل بدء عرضه في السباق الرمضاني بساعات قليلة ، حيث تظهر انجي بصحبة الفنانة دينا الشربيني وباقي فريق العمل.

كما تواصل إنجى حاليًا تصوير المشاهد الاخيرة من المسلسل ، الذي تجسد خلاله شخصية طبيبة نفسية" تدعى "بهيرة"، تقوم بمعالجة بطلة العمل نفسيًا، خاصة أنها تتعرض لحادث أليم، يضطرها للجوء إلى الطبيب النفسى.

ويعد هذا العمل نقطة انطلاق جديدة للفنانة انجي المقدم في السباق الرمضاني ، بعد أن خطفت الاضواء في رمضان الماضي بشخصية صعيدية عبر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم احمد السقا.

وكانت إنجى المقدم قد تعاونت من قبل مع دينا الشربينى 3 مرات من خلال الجزء الثانى والثالث من مسلسل "حكايات بنات"، عام 2017، من إخراج مصطفى أبو سيف، ومسلسل طرف ثالث بطولة النجم أمير كرارة، عام 2012، إخراج محمد بكير.

يشار إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب ، وإخراج هانى خليفة ، وبطولة دينا الشربيني دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم ، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.