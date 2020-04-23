مواقع الأون لاين المستفيد الوحيد من كورونا

توقع خبراء السيارات بأن سوق الشراء عبر الإنترنت لن يتراجع حتى بعد نهاية فيروس كورونا خاصة وأن هناك أسبابا تدعم ازدهار عمليات البيع عبر الإنترنت.

واأد خبراء في مجال السيارات أن فيروس كورونا لم ينعش في مجال السيارات حول العالم سوى مواقع بيع السيارات على الإنترنت والتي ازدهرت بشكل كبير خلال هذه الفترة.

في المقابل، يرى البعض بأن الشراء عبر الإنترنت، مجرد ظاهرة ستختفي مع نهاية وباء كورونا العالمي الذي حصد مئات الآلاف.

يذكر أنه منذ تراجع مبيعات السيارات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بعد تفشي جائحة فيروس كورونا COVID-19 في عدد من الدول أصبح تخيل شراء سيارة عبر الإنترنت ليس بالأمر المستحيل وسط الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وبالطبع لم يكن تجار السيارات في الولايات المتحدة مستعدين إلى حد كبير للتسوق الضخم الذي شهدوه عبر الإنترنت من قبل العملاء، ولكنهم يسارعون حاليًا إلى تبني أدوات جديدة لنقل سلعهم وعروضهم عبر الإنترنت لأن الإجراءات الاحترازية تمنع العملاء من القدوم إلى صالات العرض.