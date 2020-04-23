مصطفى بكري: الرئيس السيسي يشعر بآلام المصريين العالقين في الخارج.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القيادة السياسية تتابع باهتمام شديد تطورات انتشار فيروس كورورنا.
وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"،: "نهتم بقضية المصريين العالقين في الخارج، والرئيس السيسي أكد إعادة المصريين العالقين في الخارج".
وتابع مصطفى بكري: "الرئيس السيسي يشعر بآلام المصريين العالقين في الخارج ويرغب في إعادتهم على الفور".
وأضاف مصطفى بكري: "بعض الفاشلين والحاقدين في الخارج يسخرون من مصر ويهدفون إلى إسقاطها".
وأردف بكري: "مصر هتجيب ولادها العالقين في الخارج، وأجريت اتصالات مع وزيرة الهجرة ووزير الطيران والمسؤولين من أجل إعادة المصريين العالقين في الخارج".