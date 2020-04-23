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مصطفى بكري: الرئيس السيسي يشعر بآلام المصريين العالقين في الخارج.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:14 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القيادة السياسية تتابع باهتمام شديد تطورات انتشار فيروس كورورنا.

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"،: "نهتم بقضية المصريين العالقين في الخارج، والرئيس السيسي أكد إعادة المصريين العالقين في الخارج".

وتابع مصطفى بكري: "الرئيس السيسي يشعر بآلام المصريين العالقين في الخارج ويرغب في إعادتهم على الفور".

وأضاف مصطفى بكري: "بعض الفاشلين والحاقدين في الخارج يسخرون من مصر ويهدفون إلى إسقاطها".

وأردف بكري: "مصر هتجيب ولادها العالقين في الخارج، وأجريت اتصالات مع وزيرة الهجرة ووزير الطيران والمسؤولين من أجل إعادة المصريين العالقين في الخارج".
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