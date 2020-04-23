مصطفى بكري: الرئيس السيسي يشعر بآلام المصريين العالقين في الخارج.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري ، إن القيادة السياسية تتابع باهتمام شديد تطورات انتشار فيروس كورورنا.





وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"،: "نهتم بقضية المصريين العالقين في الخارج، والرئيس السيسي أكد إعادة المصريين العالقين في الخارج".





وتابع مصطفى بكري: "الرئيس السيسي يشعر بآلام المصريين العالقين في الخارج ويرغب في إعادتهم على الفور".





وأضاف مصطفى بكري: " بعض الفاشلين والحاقدين في الخارج يسخرون من مصر ويهدفون إ لى إسقاطها".



