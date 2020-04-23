لتنفيذ قرار حظر التجول الجديد.. انتشار أمني على الطريق الدائري بالقاهرة والجيزة والقليوبية

نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة مع بدء سريان قرار حظر التجوال على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.









وانتشرت أكمنة ثابتة ومتحركة على الطريق الدائري بكامل قطاعاته بمناطق القاهرة والجيزة والقليوبية لتنفيذ قرار حظر التجول.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر تعديل قرار حظر التجول خلال شهر رمضان ليبدأ في الساعة 9 مساء ويستمر حتى 6 صباحًا، كما سيتم السماح للمحال والمراكز التجارية التي كانت تُغلق أبوابها يومي الجمعة والسبت، بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، مع السماح للمطاعم بدخول العميل لشراء ما يطلبه، إلى جانب خدمة توصيل الطعام للمنازل، مع تطبيق الإجراءات اللازمة لتنظيم ذلك.





وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق مع وزيري الداخلية والعدل، على عودة بعض الخدمات الحكومية الرئيسية التي يحتاجها المواطن، المتوقفة منذ نحو شهر، وهي إعادة فتح مكاتب الشهر العقاري بدءًا من الأسبوع القادم لتقديم خدمات محددة، وعودة المحاكم للعمل فقط في جلسات إعلام الوراثة، تجنبًا لتعطيل مصالح العديد من الفئات.





وأضاف مدبولي أنه تم التوافق على البدء اعتبارًا من الأسبوع القادم في السماح لإدارات المرور بترخيص المركبات الجديدة، لحل مشكلة العربات الجديدة التي قام أصحابها بشرائها، ويحتاجون لإتمام إجراءاتها لاستخدامها.