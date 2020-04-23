راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية

نشر المطرب راغب علامة رسالة للسياسيين فى لبنان، مطالبا القضاء بمحاكمتهم.
وقال المطرب اللبناني: "السياسي هو الذي أوصل البلد إلى هذه الحال هو مواطن سيئ وسارق ومتآمر وعميل ومتواطئ".
وقال راغب علامة فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "كما يُحاسِب القضاء المواطنين، عليه أن يحاسب السياسيين ! السياسي ليس نبي ولا إله! السياسي هو الذي أوصل البلد الى هذه الحال هو مواطن سيء وسارق ومتآمر وعميل ومتواطئ وقليل أمانة، إنه من أسوأ أنواع المواطنين!
وأضاف راغب علامة: "الدولار وصل ٤٠٠٠ ، السياسي هو المسؤول عن جوع الناس ودمار الوطن".
كان راغب علامة، قد هاجم القطاعين السياسي والمصرفي في لبنان، من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر".