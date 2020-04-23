راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية

نشر المطرب راغب علامة رسالة للسياسيين فى لبنان، مطالبا القضاء بمحاكمتهم.



وقال المطرب اللبناني: "السياسي هو الذي أوصل البلد إلى هذه الحال هو مواطن سيئ وسارق ومتآمر وعميل ومتواطئ".





وقال راغب علامة فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "كما يُحاسِب القضاء المواطنين، عليه أن يحاسب السياسيين ! السياسي ليس نبي ولا إله! السياسي هو الذي أوصل البلد الى هذه الحال هو مواطن سيء وسارق ومتآمر وعميل ومتواطئ وقليل أمانة، إنه من أسوأ أنواع المواطنين!



وأضاف راغب علامة: "الدولار وصل ٤٠٠٠ ، السياسي هو المسؤول عن جوع الناس ودمار الوطن".





كان راغب علامة، قد هاجم القطاعين السياسي والمصرفي في لبنان، من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر".





وقال راغب علامة في تغريدة له: " القطاع السياسي والقطاع المصرفي هم شركاء في جريمة محاولة السطو على أموال المودعين! والقضاء حتى الآن عاجز عن التدخل !! ما هو سر التستّر عن المرتكبين؟؟".



