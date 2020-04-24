صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان

تناول التمر في رمضان علي الريق هو إحدي العادات السليمة للصائم التي لها فوائد غير متوقعة.





وقال المعالج بالطب البديل محسن النادي إن تناول التمر على الريق له تأثيرات مذهلة علي الجسم حيث إنه يقتل الدود، كما أنه مقوي للكبد، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن.





وأشار الباحثون إلى أن التمر الجاف يحتوي على مواد كربوهيدراتية، ودهون،ومواد سكرية وأملاح معدنية ،وفيتامينات أ، ب,1 ب,2 ج

وغني جدًا بالحديد والفسفور والبوتاسيوم، والكبريت ،والمنجنيز ،والنحاس والكالسيوم،والمغنسيوم، والكلورين.





وأوضح الباحثون أن التمر يحفظ رطوبة العين وبريقها، ويمنع جحوظها، ويكافح الغشاوة ويقوي الرؤية ،وأعصاب السمع، ويهدئ الأعصاب،

ويحارب القلق العصبي، وينشط الغدة الدرقية، ويلين الأوعية الدموية،ويرطب الأمعاء، وينظف الكبد ،ويغسل الكلى، ومنقوعه يفيد للسعال والالتهاب الشعبي والبلغم ويعدل حموضة الدم التي تسبب حصوات الكلى والمرارة والنقرس والبواسير وارتفاع ضغط الدم



