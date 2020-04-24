صحة البرلمان: تعديلات قانون التجارب السريرية على أولويات مجلس النواب الفترة القادمة

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه بعد موافقة البرلمان على قانون الأمراض المعدية وعلى تعديلات قانون الصحة النفسية فى مجموعه أصبح لدينا عدد من القوانين التى لها الأولوية فى الإصدار خلال الفترة المقبلة.
وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديلات قانون التجارب السريرية على أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة ، بعد إدخال ملاحظات عليه ، مشيرا إلى أن القانون فى اللجنة العامة للبرلمان ، وسيعرض على الجلسة العامة للبرلمان قريبا.
كما أوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن البرلمان من المقرر ان يناقش الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2010 - 2021 ، وذلك لإقرارها فى الجلسة العامة للبرلمان.
وكان قد رفع الأربعاء الماضى، الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، والتى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.
ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.
وضمت قائمة ال ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.