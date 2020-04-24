صحة البرلمان: تعديلات قانون التجارب السريرية على أولويات مجلس النواب الفترة القادمة





قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه بعد موافقة البرلمان على قانون الأمراض المعدية وعلى تعديلات قانون الصحة النفسية فى مجموعه أصبح لدينا عدد من القوانين التى لها الأولوية فى الإصدار خلال الفترة المقبلة.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديلات قانون التجارب السريرية على أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة ، بعد إدخال ملاحظات عليه ، مشيرا إلى أن القانون فى اللجنة العامة للبرلمان ، وسيعرض على الجلسة العامة للبرلمان قريبا.





كما أوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن البرلمان من المقرر ان يناقش الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2010 - 2021 ، وذلك لإقرارها فى الجلسة العامة للبرلمان.



