استمتع معنا.. عرض للمجموعة الهرمية للملك أوناس

بثت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة بمنطقة سقارة الأثرية لعرض المجموعة الهرمية للملك أوناس.





تحتوي المجموعة الهرمية للملك أوناس على كل مكونات المجموعة الجنائزية الملكية في الدولة القديمة والتي تتكون من الهرم والمعبد الجنائزي والطريق الصاعد ومعبد الوادي.





ويقع مدخل الهرم في الجهة الشمالية، يليه ممر هابط ثم صالة ثم ممر أفقي به ثلاث متاريس ينتهي بحجرة في المنتصف تحتوي نقوش "نصوص الأهرام".





تم إطلاق هذه الجولة الافتراضية بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة Virtual Mid East .



