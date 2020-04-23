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برلمان

8 طلاب في اللجنة.. مفاجأة برلمانية بشأن إجراءات امتحانات الثانوية العامة

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:17 م
امتحاناات الثانوية
امتحاناات الثانوية العامة
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حسن رضوان
أعلن محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن تقدمة باقتراح برغبه للدكتور على عبد العال، بشأن توسيع دائرة اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ليصبح عدد الطلاب داخل اللجنة من 8 الى 10 طالبًا.

وقال "يحيى" لـ"صدى البلد"، إن توسيع دائرة اللجان بمعنى الاستعانة بالمدارس الابتدائية والأعدادية الموجوده حاليًا لتوسيع الدائرة اللجان لمراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب فبدل 20 طالبا فى لجنة واحده تكون 8 أو 10 كاحد أقصى.

وأضاف النائب ايضا أنه يمكن الاستعانه بشريحة أكبر من المدرسين الاعداديين لتغطية جميع اللجان بالملاحظين، مشيرة الى أن امتحانات الثانوية العامة هى أخر امتحانات تعقد فى المدارس ومن السهولة ان يتم تنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع.

وأشاد "محمود يحيى" بجهود الوزارة فى استبدال امتحانات النقل ببحث لضمان انتقالهم الى الصفوف الاخرى، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة لضمان انهاء وباء كورونا بدون خسائر.

وتابع النائب حديثه:" أنه فى حالة عدم الالتزام وتزايد اعداد المصابين اليومية سيكون هناك إجراءات مشددة على الجميع".

يأتى ذلك بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لابد من وضع بعض الإجراءات الاحترازية التى بناءً عليها وعند تطبيقها بصورة واضحة وصارمة يمكن أن نعود مرة أخرى على الأقل فى قطاع السياحة الداخلية.

وأضاف أن قطاع السياحة الداخلية يعمل به ملايين البشر وسنحاول أن نعيد به عجلة العمل من جديد، مؤكدا أن كل ذلك يتوقف على الإجراءات والاشتراطات الموجودة.

وتابع: "تقديراتنا تتوقف على استمرارنا على المنوال الخاص بنا فى الأعداد وكيفية التعامل مع فيروس كورونا، وسيمكننا فى النصف الثانى من شهر رمضان الإعلان بصورة نهائية عن توقيتات أداء الامتحانات النهائية للثانوية العامة والدبلومات الفنية أو حتى السنوات النهائية من الكليات الجامعية".
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