مسلسل اللعبة الحلقة 3: تحد جديد لشيكو وهشام ماجد مقابل ١٠٠ ألف جنيه

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل اللعبة المعروض على ام بي سي مصر برسالة لوسيم الذي يجسده شيكو بأنه فاز ب٥٠ ألف جنيه بعدما نفذ المقلب المطلوب منه، وهو الأمر الذي جعل وسيم يسرع في إعادة الهاتف الذي كان ألقاه في سلة المهملات.





تفاجأ أيضا مازو الذي يجسده هشام ماجد بسيدة تعطيه ٥٠ ألف جنيه وتخبره أنها خاصة بمقلب نانسي عجرم.





وصدم "وسيم" بعدما عرف أن بواب العمارة ألقى القمامة في إحدى العربات، فبدأ يبحث عن الهاتف، واخذه الفنان محمد ثروت للمعلم "حبرشة" أحد تجار القمامة ليبحث عن الهاتف ووجده لديه.





هاتف الشخص الغامض مازو ووسيم مرة آخر وطلب منهم التحدي الجديد وهو إفساد أحد الأفراح في فندق وسيم مقابل ١٠٠ ألف جنيه.





مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.







