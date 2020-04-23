الصحة العالمية تحسم جدل زيادة الإصابة بفيروس كورونا بسبب الصيام

اعلنت منظمه الصحه العالميه، ان شهر رمضان المبارك هذا العام، يتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".





وأوضحت المنظمة، انه لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الصيام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19.









ولقضاء الشهر الكريم في صحة وطمأنينة وامان، يجب اتباع الآتي حافظا على سلامتك وسلامة أسرتك:-





الحفاظ على آداب غسل يديك باستمرار.





تجنب الأماكن المزدحمة.





ابتعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.





اجعل السلطات الصحية الوطنية مصدرا رئيسيا المعلومات.





اتبع ما يصدر من إرشادات رسمية بشأن التجمعات الاجتماعية والدينية والتباعد البدني في إطار تفشي مرض كوفيد -19.



